Gesundheit Grüne sagen öffentliche Veranstaltungen mit Habeck ab Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sagen die bayerischen Grünen alle öffentlichen Veranstaltungen mit dem Bundesvorsitzenden Robert Habeck ab.

Mail an die Redaktion Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei einer Veranstaltung der Grünen. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Das teilte eine Parteisprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Betroffen sind demnach zehn Wahlkampfveranstaltungen, die Habeck in den Tagen bis zu den bayerischen Kommunalwahlen an diesem Sonntag noch hätte absolvieren wollen. Darunter ist auch der für Mittwoch geplante Wahlkampfhöhepunkt mit Habeck auf dem Münchner Marienplatz. Zuvor hatte die CSU bis zum Ende der Osterferien am 19. April alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt - voraussichtlich bayernweit.