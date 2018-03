Landtag Grüne sagen Söder Verlust der absoluten CSU-Mehrheit voraus Kurz vor der Wahl von Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten haben die Grünen ihm und der CSU den Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl am 14. Oktober vorausgesagt. Man erlebe einen historischen Moment, sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann am Freitag im Landtag. „Wir erleben heute, dass zum letzten Mal in der bayerischen Geschichte ein Ministerpräsident mit absoluter Mehrheit gewählt wird.“ Das sei gut fürs Land, da der Freistaat dringend eine politische Erneuerung brauche. Aktuellen Umfragen zufolge muss die CSU in der Tat fürchten, bei der Wahl die absolute Mehrheit der Sitze im Landtag zu verlieren.

München.Hartmann warf der CSU eine ideologisch verbohrte Politik vor, insbesondere in der Klima- und in der Flüchtlingspolitik. Zudem hielt er der CSU einen geringen Anteil von Frauen in Regierungspositionen vor. „Sie haben ein veraltetes Weltbild, und es gibt keine Anzeichen, dass das bei Ihnen eines Tages besser wird“, sagte Hartmann.