Wahlen

Grüne setzen in Bayern auf „Breite der Gesellschaft“

Die Grünen setzen vor der Landtagswahl in Bayern nicht nur auf ihre Stammwählerschaft, sondern wollen enttäuschte Anhänger anderer Parteien gewinnen. „Die letzten Wochen haben deutlich gemacht, dass die Menschen in Bayern eine Politik honorieren, die auf Haltung setzt und sich an Werten orientiert“, sagte die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. „Darum gehen wir in die Breite der Gesellschaft, um denjenigen ein Angebot zu machen, die auf eine pro-europäische Politik setzen.“