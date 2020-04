Anzeige

Corona Grüne: Söder muss Demofreiheit wahren Trotz Corona dürfen zentrale Grundrechte nicht ausgehebelt werden, sagt Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze.

Von Christine Schröpf

Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze warnt vor einer Aushebelung von Grundrechten.

München.Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze registriert mit großer Sorge, dass die Fridays-for-Future-Bewegung derzeit wegen des Corona-Virus zur Demo-Pause gezwungen ist, Ostermärsche nur virtuell stattfanden und auch sonst politische Kundgebungen und Demonstrationen den Ausgangsbeschränkungen zum Opfer fallen. „Ein generelles Demonstrationsverbot in Zeiten einschneidender Grundrechtseingriffe ist nicht auf Dauer hinnehmbar“, richtete sie jetzt als warnende Botschaft an die bayerische Staatsregierung und Ministerpräsident Markus Söder. „Demokratie braucht die Möglichkeit, die eigene Meinung öffentlich kund zu tun.“

„Die Söder-Regierung muss deshalb Klarheit schaffen, dass und unter welchen Voraussetzungen Versammlungen zum Zweck politischer Meinungsäußerung wieder möglich sind.“ Grünen-Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze



Andere Bundesländer beweisen nach Einschätzung der Landtags-Grünen, dass sich Infektionsschutz und Versammlungsfreiheit sehr wohl kombinieren lassen: So würden beispielsweise in Berlin Versammlungen bis zu 20 Personen mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen genehmigt. Auch Bremen und Sachsen-Anhalt gestatteten die begrenzte Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit. „Es gibt neben Corona weiter viele wichtige politische Anliegen, die in der Öffentlichkeit Gehör finden müssen. Die Söder-Regierung muss deshalb Klarheit schaffen, dass und unter welchen Voraussetzungen Versammlungen zum Zweck politischer Meinungsäußerung wieder möglich sind“, fordert Katharina Schulze.

Schulze stützt sich nach eigenen Worten auf entsprechende Gerichtsbeschlüsse, wie etwa eine Eilentscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vor Ostern. Ermöglicht wurde damit eine Kleindemonstration für Versammlungsfreiheit mit zehn Teilnehmern in München. „Fehlendes Bewusstsein für das hohe Grundrecht auf Versammlungsfreiheit“ mache solche Gerichtsentscheide überhaupt erst nötig, so Schulze.

Es sei ein „dringend zu korrigierendes Versäumnis“ der Söder-Regierung, dass bislang keine klaren Regelungen zum Versammlungsrecht während der Corona-Pandemie getroffen worden seien. „Wir brauchen jetzt schnell eindeutige und handhabbare Regelungen, um politische Kundgebungen im Rahmen von Versammlungen wieder zu ermöglichen.“ Schulze denkt dabei unter anderem an eine feste Obergrenze bei der Teilnehmerzahl und weitere Vorkehrungen zum guten Infektionsschutz.

