Parteitag Grüne Startformation für Bundestagswahl Stefan Schmidt und Tina Winklmann sichern sich bei Bezirksparteitag das Votum für die Oberpfälzer Spitzenkandidatur.

Von Christine Schröpf

Bezirkschefs und Oberpfälzer Spitzenkandidaten: Stefan Schmidt und Tina Winklmann wollen ab 2021 in Berlin gemeinsam anpacken.

Regensburg.Die Oberpfälzer Grünen-Spitze aus Stefan Schmidt und Tina Winklmann bringt sich in Startposition: Er will bei der Bundestagswahl 2021 sein Abgeordnetenmandat verteidigen, sie sich ihren Platz in Berlin erstmals erobern. Beim Bezirksparteitag am Freitag erhielt das Duo mit 86,7 bzw. 93,3 Prozent das Votum für die gemeinsame Oberpfälzer Spitzenkandidatur - eine Rückendeckung, die wichtig ist, um beim Landesparteitag im kommenden Jahr einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste zu erhalten. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Oberpfalz ab Herbst 2021 mit zwei Grünen Bundestagsabgeordneten im Parlament vertreten sein könnte. In aktuellen bundesweiten Umfragen liegt die Partei in der Sonntagsfrage bei 18 bis 20 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Grünen noch 8,9 Prozent erzielt.

„So grün wie jetzt war die Oberpfalz noch nie“, sagte Winklmann in ihrer Bewerbungsrede. Das gelte es weiter auszubauen. Sie kämpfe für eine freie, offene, bunte und demokratische Gesellschaft. Schmidt gab als Losung aus, dass die Grünen in Berlin den Status als kleinste Fraktion verlieren sollen. Im Wahlkampf will er sich gegen Rechtspopulisten, Fake-Newsverbreiter sowie Wissenschafts- und Coronaleugner positionieren.

Schmidt war 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen. Er tritt 2021 auch als Direktkandidat im Wahlkreis Regensburg an. Winklmann ist Direktkandidatin im Wahlkreis Schwandorf-Cham.