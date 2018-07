Politik Grüne treten mit Trio am Gillamoos an Landtags-Wahlkampf: Drei Politiker der Grünen sprechen in diesem Jahr beim Politischen Frühschoppen in Abensberg.

Mail an die Redaktion Cem Özdemir war auch im vergangenen Jahr beim Gillamoos. Foto: Matthias Balk/dpa

Abensberg.In diesem Jahr kommen die bayerischen Grünen zu dritt zum politschen Gillamoos am 3. September nach Abensberg. Mit Cem Özdemir, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann werden drei Funktionäre der Ökopartei am Mikrofon stehen. Özdemir sprach bereits im vergangenen Jahr in Abensberg. Dem diesjährigen Gillamoos sagte er sofort zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Schulze und Hartmann sind die beiden Spitzenkandidaten der Grünen zur Landtagswahl, sie treten zum ersten Mal beim Gillamoos auf.

Auch Markus Söder kommt zum Gillamoos.

