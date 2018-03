Verkehr Grüne: Bayern soll Sanierung des Bahnnetzes mitfinanzieren Die Grünen in Bayern fordern, dass der Freistaat für die Modernisierung des Bahnnetzes in Oberfranken zahlt - und nicht auf den Bund verweist. „Die Staatsregierung muss jetzt Geld des Freistaates in die Hand nehmen, um die Elektrifizierung auch in Oberfranken endlich voranzubringen“, teilte die Landtagsabgeordnete Ulrike Gote aus Bayreuth am Mittwoch mit. „Bei der Frage, wer die Elektrifizierung finanzieren soll, verweist die Staatsregierung auf den Bund, wohl wissend, dass der Bund für Elektrifizierungen in der Vergangenheit eher wenig zur Verfügung gestellt hat.“

Mail an die Redaktion Die Landtagsabgeordnete Ulrike Gote (Grüne), im Bayerischen Landtag. Foto: Andreas Gebert/Archiv

Bayreuth.In Oberfranken sind auf vielen Bahntrassen noch Diesel-Loks unterwegs. „Das ist weder gut für das Klima noch für die Atemluft. Mit elektrischen Zügen kann man einen attraktiveren Personen- und Güterverkehr anbieten, sie erlauben höhere Reisegeschwindigkeiten und höhere Zuglasten“, betonte Gote.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Deutsche Bahn angekündigt, in diesem Jahr die Planungen für die Elektrifizierung von 330 Streckenkilometern in Nordostbayern in Angriff zu nehmen. Dabei geht es um Bahnlinien im Dreieck zwischen Nürnberg, Hof und Regensburg. Ziel sei es, künftig mit elektrischen Zügen umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und auch schneller unterwegs zu sein, heißt es bei der Bahn. Allerdings stehe man noch am Anfang des Planungsprozesses.