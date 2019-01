Parteien Grüner als Grün? Der Konter an die CSU Grüne verteidigen ihr Terrain gegenüber Regierungspartei. Die CSU stehe beim Klimaschutz für Worthülsen und ein Hopplahopp.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Grünen-Fraktionschefs Ludwig Hartmann und Katharina Schulze fordern, dass die CSU echte grüne Konzepte liefert. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Die CSU hat angekündigt, Bayern auch ohne die Grünen grüner zu machen. Die Grüne-Landtagsfraktion nimmt den politischen „Fehdehandschuh“ auf kontert: Im schwarzen Lager gebe es bisher nur Worthülsen. Die Regierungspartei sei in der Umweltpolitik ein Meister der großen Ankündigungen, nicht der konkreten Maßnahmen, urteilen die Grünen-Co-Landtagsfraktionschef Katharina Schulze und Ludwig Hartmann am Freitag beim Abschluss der Winterklausur in Regensburg. Der Klimaschutz, der nun im Eiltempo in die bayerische Verfassung aufgenommen und den Bürgern gleich mit der Europawahl im Mai zur Abstimmung vorgelegt werden soll, ist für sie das beste Beispiel.

Grüne fordern echte Signale



Ministerpräsident Markus Söder braucht für eine Verfassungsänderung im ersten Schritt eine Zwei-Drittelmehrheit im Parlament. Die Stimmen der Grünen wird er nur bekommen, wenn ein neuer Verfassungspassus durch einen Eckpunkte-Beschluss mit konkreten Versprechen für ein künftiges Klimaschutzgesetz flankiert wird. Die schwarz-orange Regierung könne als Zeichen ihrer Ernsthaftigkeit zudem bereits beim Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 kommende Woche bei der Kabinettsklausur in St. Quirin erste Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Für das Grünen-Duo ist die Umweltpolitik ein Testfall, wie ernst es Söder mit dem angekündigten neuen kooperativen Stil im Parlament meint. Schulze sieht bisher noch deutlichen Nachholbedarf.

Die grüne Wunschliste für ein bayerisches Klimaschutzgesetz, das sich an den Pariser Klimazielen orientiert, wäre lang. Hartmann schlägt etwa ein bayerisches Wärme-Gesetz vor, samt Förderprogramm für Heizungssanierungen. Beim Öffentlichen Personennahverkehr plädiert er für 365-Euro-Ticket für Schüler, Studenten und Auszubildenden nicht nur in Ballungsräumen, sondern in allen Kommunen. Kostenfaktor: 20 bis 40 Millionen Euro pro Jahr. Der Regensburger Abgeordnete Jürgen Mistol, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, fordert einen deutlichen Schub beim Ausbau erneuerbarer Energie inklusive Korrekturen an der umstrittenen 10-h-Abstandsregel zur Windkraft, die noch der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer durchgesetzt hatte. Sie habe den Windkraftausbau faktisch zum Erliegen gebracht, sagt Mistol.

Unter Zeitdruck setzen lassen werden sich die Grünen durch die vermeintlich ergrünte CSU jedenfalls nicht. Bei der Aufnahme des Klimaschutzes in die bayerische Verfassung sei man zwar sehr gesprächsbereit, sagt Hartmann. „Aber es muss konkret werden.“ Wenn sich in den wenigen Wochen bis zur Europawahl keine Lösung mit Substanz finde, werde über die Verfassungsänderung eben erst im Zuge der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 abgestimmt. Der Vorstoß der CSU steht beim Landtagsplenum am kommenden Mittwoch erstmals auf der Tagesordnung – allerdings ohne Debatte. Die CSU hatte ihren Antrag so spät eingebracht, dass die Opposition einer Aussprache hätte zustimmen müssen. Von der AfD kam Widerspruch. Eine Folge des „Hopplahopps“ der CSU, sagt Mistol.

Die Grünen präsentierten sich bei ihrer Klausur in Regensburg selbstbewusst. Der 17,6-Prozent-Erfolg bei der Landtagswahl hat die Fraktion auf 38 Abgeordnete anwachsen lassen. In Regensburg hatte Mistol im Wettstreit um das Direktmandat nur knapp den Kürzeren gezogen. Er rückte stattdessen mit einem Listenmandat ins Parlament ein – wie Anna Toman, die nun zweite Oberpfälzer Grünen-Abgeordnete und schulpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Niederbayern ist mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses, Rosi Steinberger, und dem rechtspolitischen Sprecher der Fraktion, Toni Schuberl, vertreten.

Werben für eine Million Unterschriften

Das Hoch hält an. Im jüngsten Bayerntrend verbucht die Partei einen Zustimmungswert von 21 Prozent. In Regensburg machten sich die Grünen für das Volksbegehren gegen das Artensterben stark, dessen Eintragungsfrist in knapp zwei Wochen beginnt. Rund eine Millionen Unterschriften müssen binnen 14 Tagen gesammelt werden. „Die CSU-Regierung hat sich vor zehn Jahren zum Ziel gesetzt, die Zahl der vom Aussterben bedrohten Tiere zu halbieren“, sagt Hartmann. Stattdessen sei die Liste nun doppelt so lang. „Dafür ist nicht Brüssel oder Berlin verantwortlich, sondern Bayern.“ Die Initiatoren des Volksbegehrens, zu denen unter anderem auch die ÖDP zählt, fordern mehr Biotop-Verbünde, mehr Blühwiesen und weniger Einsatz von Pestiziden. Hartmann formuliert ein Ausbauziel für ökologische Landwirtschaft in Bayern: Bis 2030 soll der Anteil 30 Prozent betragen, aktuell sind es knapp zehn Prozent.

