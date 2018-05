Parteien

Grüne: Regierungsverantwortung ja aber nicht um jeden Preis

Die Grünen in Bayern zeigen sich grundsätzlich bereit, nach der Landtagswahl eine Koalition mit der CSU einzugehen - allerdings nicht um jeden Preis. Wer nur einen Mehrheitsbeschaffer suche, müsse sich an andere Parteien wenden, sagte Spitzenkandidat Ludwig Hartmann am Samstag auf einem Landesparteitag in Hirschaid (Landkreis Bamberg). „Es geht darum, welche Politik die nächste Regierung verfolgt.“ Grüne in der Regierung werde es nur geben, wenn sie zu Zielen wie Erhalt der Lebensgrundlagen und soziale Gerechtigkeit stehe. An der klaren Haltung der Grünen gebe es keinen Zweifel, betonte Hartmann weiter.