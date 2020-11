Anzeige

Schienenverkehr Grünes Licht für Regio-S-Bahn Die Bayerische Eisenbahngesellschaft stellt einen Entwicklungsplan für den S-Bahn-ähnlichen Verkehr im Raum Regensburg vor.

Bis in die 2030er Jahre soll der Schienenpersonennahverkehr in der Region Regensburg S-Bahn-ähnlichen ausgebaut werden.

Regensburg.Gute Nachrichten für Ostbayerns Pendler: Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Region Regensburg kann bis in die 2030er Jahre zu einem S-Bahn-ähnlichen Verkehr ausgebaut werden. Das teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft am Montag mit. Voraussetzung für ein etwa halbstündliches Angebot rund um Regensburg ist allerdings, dass der Bund die Infrastruktur deutlich erweitert. Dazu zählen der mehrgleisige Ausbau von Schienenengpässen, die Erweiterung des Regensburger Hauptbahnhofs und der Bau neuer Stationen. Zu diesen Ergebnissen kommt ein Gutachten, das die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) zusammen mit der Stadt Regensburg und dem Landkreis Regensburg 2017 in Auftrag gegeben hat. Im projektbegleitenden Arbeitskreis waren auch die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt in der Oberpfalz und Schwandorf vertreten. Erste Verbesserungen des Verkehrsangebots rund um Regensburg will die BEG, die den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Bayerischen Verkehrsministeriums plant, finanziert und kontrolliert, ab Dezember 2022 realisieren.

Gutachten sieht zwei Phasen vor

Das Gutachten der BEG unterscheidet auf dem Weg zu einer Regio-S-Bahn Regensburg zwei Phasen: Für eine erste mittelfristige Phase zeigen die Gutachter Wege auf, wie das SPNV-Angebot auf der bereits bestehenden Infrastruktur verbessert werden kann. Die zweite Phase des Entwicklungsplans befasst sich mit umfangreichen nötigen Infrastrukturausbauten, die auf lange Sicht vom Bund umgesetzt werden müssen.

„Mit dem Gutachten liegt jetzt ein langfristiger Entwicklungsplan für den Regionalverkehr im Großraum Regensburg vor, an dem sich alle Beteiligten orientieren können“, sagt Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. „Der Freistaat leistet seinen Beitrag und wird das Verkehrsangebot schon in den nächsten Jahren schrittweise verbessern. Für einen S-Bahn-ähnlichen Verkehr muss der Bund aber zuerst in seiner Zuständigkeit die Schieneninfrastruktur in der Region auf Vordermann bringen.“

„Wir freuen uns sehr über das Ergebnis des Gutachtens und die ersten konkreten Umsetzungsschritte, die der Forderung von zwölf Städten und Landkreisen aus dem Großraum Regensburg nach einem S-Bahn-ähnlichen Verkehr entgegenkommen“, so Regensburgs OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin des Landkreises Regensburg, Tanja Schweiger. „Allerdings brauchen wir noch einen langen Atem, bis das nun erarbeitete Konzept vollständig in die Realität umgesetzt werden kann.“

Linie bis Burglengenfeld?

Ob die Regensburger Regio-S-Bahn auch bis Burglengenfeld reichen wird, hängt von einer möglichen Reaktivierung der Strecke Maxhütte-Haidhof – Burglengenfeld ab. Diese ist noch nicht beschlossen. Der Landkreis Schwandorf führt derzeit eine Untersuchung dazu durch.

Der Schwandorfer Landrat Thomas Ebeling zeigte sich zuversichtlich für das weitere Vorgehen: „Das vorliegende Gutachten unterstreicht die große Bedeutung der verkehrlichen Verflechtungen zwischen dem Landkreis Schwandorf und dem Landkreis Regensburg. Es müssen große Anstrengungen unternommen werden, um dem ansteigenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.“