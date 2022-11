Fußball-Weltmeisterschaft Gruezos WM-Teilnahme wegen Muskelverletzung in Gefahr Der FC Augsburg fühlt mit seinem verletzt ausgewechselten Fußball-Nationalspieler Carlos Gruezo. Der Ecuadorianer muss nach dem 0:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum um seine Teilnahme am WM-Turnier in Katar bangen.

Mail an die Redaktion Augsburgs Ruben Vargas (r) tröstet Carlos Gruezo. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/dpa

Augsburg.„Was einem Spieler da durch den Kopf geht, kann man sich vorstellen. Wir drücken ihm die Daumen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Manager Stefan Reuter, Weltmeister von 1990.

Mutmaßlich hat der Mittelfeldakteur eine Muskelverletzung erlitten. Er musste gegen die Bochumer nach einer halben Stunde das Spielfeld verlassen. Enttäuscht vergrub er sein Gesicht im Trikot, auf dem auf eine biblische Glaubensbotschaft zu lesen war. Der traurige Profi wurde von Teamkollegen und Verantwortlichen getröstet.

Gruezo machte sich gleich nach dem Spiel am Samstag auf zu weiteren Untersuchungen. Nach einer Kernspintomografie werde es eine Diagnose geben, sagte Trainer Enrico Maaßen. Der Kader wird am Montag von Nationaltrainer Gustavo Alfaro nominiert. Eine Diagnose über die Schwere der Verletzung von Gruezo wird am Sonntag erwartet.

Während der Pole Robert Gumny und der Schweizer Ruben Vargas sich auf ihre WM-Teilnahmen freuen durften, war die Abreise von Mittelfeldspieler Gruezo ungewiss. Man werde abklären, „ob das Sinn macht, dass er Sonntag fliegt oder nicht“, sagte Geschäftsführer Reuter. „Das wird er mit den Ärzten entscheiden. Dann werden sie sich auch mit den Ärzten der Nationalmannschaft besprechen.“

In der Gruppe A spielt Ecuador nach dem Eröffnungsspiel am kommenden Sonntag gegen Katar noch gegen Senegal und die Niederlande.

Vor Gruezo war schon der Niederländer Jeffrey Gouweleeuw verletzt ausgetauscht worden. Der FCA-Kapitän ist aber nicht für die WM nominiert. Er hoffe, dass die Verletzung von Gruezo nicht zu schlimm sei, denn da gehe es um die Arbeit von vier Jahren, sagte Gouweleeuw.