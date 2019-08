Geschichte Grundstein von Neuschwanstein gefunden In einer Wand des Ritterbad wurde der Grundstein entdeckt – eine kleine historische Sensation, sagen Experten.

Mail an die Redaktion Blick in den eingerüsteten Sängersaal von Schloss Neuschwanstein: Das berühmte Baudenkmal wird für 20 Millionen Euro restauriert. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schwangau.„Die Lage des Grundsteines kann exakt bestimmt werden“, sagte der bayerische Heimatminister Albert Füracker (CSU) am Freitag bei einem Festakt in dem weltberühmten Bauwerk in Schwangau (Landkreis Ostallgäu).

Ein Sprengkommando des Bayerischen Landeskriminalamts hatte Anfang August mit einem elektromagnetischen Minensuchgerät die Wände im bei Touristen weltweit beliebten Schloss sondiert. Anlass der Suche war der 150. Jahrestag der Grundsteinlegung am 5. September 2019.

Aus Bauplänen des Schlosses war ersichtlich, in welchem Raum sich der Grundstein befindet. Als Kennzeichnung wurde im Gemäuer hinter ihm eine Messingkapsel eingebaut. Nach etwa vier Stunden konnte der Ziegelstein in einer Wand des Ritterbads gefunden werden. Der Fund sei eine „kleine historische Sensation“, sagte ein Museumsreferent der Bayerischen Schlösserverwaltung.

Die Bayerische Schlösserverwaltung möchte den Stein aus Denkmalschutzgründen nicht rausnehmen, um an die Kapsel zu gelangen. Man wisse aber aus den Plänen, dass darin die Grundsteinlegungsurkunde, Porträts von Ludwig II., Bauentwürfe und eine Figur der Heiligen Maria zu finden sind.

