Fußball Guardiola adelt Tuchel: „Einer der besten Trainer“

Vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen in der Champions League hat Manchester Citys Trainer Pep Guardiola Bayern-Coach Thomas Tuchel in höchsten Tönen gelobt. „Er ist mit Sicherheit einer der besten Trainer. Er hat überall gute Arbeit geleistet: in Deutschland, in Paris, in England. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen“, sagte Guardiola vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen die Münchner an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

dpa