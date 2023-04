Champions League Guardiola zurück in München: Business vor Emotionen

Pep Guardiola fühlte sich bei seiner Rückkehr nach München direkt wieder zu Hause. Aber bei seinem ersten Spiel mit Manchester City gegen den FC Bayern in der Allianz Arena zählt für ihn als Fußball-Trainer am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei allen Emotionen alleine der Einzug in das Halbfinale der Champions League mit seinem Team.

dpa