Fussball Gündogan von schwacher „Club“-Saison überrascht Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ist überrascht von den Problemen des 1.

Mail an die Redaktion Ilkay Gündogan jubelt über einen Treffer für den 1.FC Nürnberg. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Nürnberg.FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga. „Was soll man dazu sagen?“, meinte der frühere „Club“-Profi in einem Interview von „Nürnberger Zeitung“ und „Nürnberger Nachrichten“ vom Donnerstag. „Die Relegation letzte Saison war der Wahnsinn. Leider läuft es diese Spielzeit nur minimal besser, dabei dachte ich zuerst, dass man zumindest vielleicht in den Top sechs mitspielen kann.“ Davon sind die Franken aber weit entfernt: Nach 24 Spieltagen ist der FCN nur Tabellen-14. mit lediglich fünf Zählern Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang.

Der 30 Jahre alte Gündogan hatte von 2009 bis 2011 in Nürnberg gespielt, ehe er zu Borussia Dortmund ging und heute Leistungsträger beim englischen Tabellenführer Manchester City ist. Die Franken verfolgt er auch von der Insel aus. „Kurz vor der ersten Corona-Welle hatte ich sogar noch meinen Spielplan mit dem des 1. FCN verglichen, weil ich eigentlich mal wieder ein Spiel in meinem alten Wohnzimmer anschauen wollte“, berichtete er. Daraus wird aktuell aber nichts.

