Corona Gut informiert dank Newsletter

Mail an die Redaktion Im Newsletter gibt es täglich aktuelle Nachrichten. Foto: Micha Matthes

Regensburg.Im März dieses Jahres überschlugen sich die Corona-Meldungen: Immer mehr Infizierte, Ausgangsbeschränkungen, die Schließung von Schulen, Restaurants und Geschäften – der Stillstand des öffentlichen Lebens. Trotz aktueller Lockerungen in Bayern ist klar, dass Corona uns länger begleiten wird. Mindestens solange, bis es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt. Bis dahin müssen wir uns auf ein Leben mit dem Virus einstellen.

Mit unserem Spezial-Newsletter hält die Mittelbayerische seit Beginn der Krise täglich mehrere Tausend Menschen per E-Mail auf dem Laufenden. Wir informieren über die Lage in Ostbayern. Zu Beginn der Pandemie erreichten uns Eilmeldungen im Minutentakt. Nachdem sich nahezu alle Bereiche unseres Lebens verändert haben, sind Hintergrund-Berichte aus Medizin, Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch Serviceinhalte jetzt besonders wichtig.

Ratgeberinhalte für die Corona-Zeit

Deshalb passen wir unseren Newsletter an die aktuelle Situation an. Selbstverständlich bündeln wir weiterhin die täglichen Nachrichten. Zusätzlich lesen unsere Newsletter-Abonnenten Ratgeberinhalte, damit sie auch weiterhin gut durch die Corona-Zeit kommen. Die Aufteilung in einzelne Sektionen erleichtert die Nutzung und gibt einen schnellen Überblick. So informieren wir regelmäßig über geltende Regelungen. Außerdem gibt es praktische Tipps, zum Beispiel zum Thema Reisen. Oder: Was können Sie tun, damit ihre Brille trotz Maskenpflicht nicht beschlägt? Und in den Sommerwochen versenden wir außerdem Freizeittipps, wenn ihr Urlaub in diesem Jahr ausfallen musste. Da das Leben trotz Corona langsam wieder anläuft, erfahren Sie im Newsletter auch andere wichtige Nachrichten des Tages.

Dieses Informationspaket erhalten interessierte Nutzer täglich um 17 Uhr per E-Mail. Der Newsletter wird auch am Wochenende verschickt.