Unglück Gutachten soll Licht ins Dunkel bringen Der Todesfall auf der B16 ist noch nicht geklärt. Wir haben mit Experten über die Arbeit hinter den Kulissen gesprochen.

Von Lisa Pfeffer

Merken

Mail an die Redaktion Der Ort des Geschehens: In diesem Maisfeld fand die Jagd statt. Das Geschoss landete in einem Auto, das über die Brücke fuhr. Foto: Kellermeier

Nittenau.Über eine Woche ist es nun her: Zwei Männer fahren gemeinsam auf der B16 bei Nittenau als plötzlich ein Fenster zerbirst und der Beifahrer leblos in sich zusammensackt. Ein Projektil hat ihn getroffen. Im Maisfeld neben der Straße fand eine so genannte Drückjagd auf Wildschweine statt. Nur wenig später wird klar: Die tödliche Kugel kam aus einem der Jagdgewehre.

Daraufhin hat die Polizei mehrere Waffen sichergestellt. Ein Sachverständiger des Landeskriminalamts Bayern versucht seit über einer Woche in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, die Kugel, die im Körper des 47-Jährigen gefunden wurde, einer der sichergestellten Jagdwaffen zuzuordnen. Für ein solches Gutachten wird zuerst das Projektil untersucht.

„Wenn der gefundene Geschossrest nicht allzu deformiert ist, kann man auf jeden Fall feststellen, aus welcher Waffe er kam“ Fritz Winter, Waffen-Experte



„Wenn der gefundene Geschossrest nicht allzu deformiert ist, kann man auf jeden Fall feststellen, aus welcher Waffe er kam“, sagt Fritz Winter, Hegeringsleiter in Pettendorf und selbst Jäger. Anhand des Kalibers lässt sich dann sagen, aus welcher Art Waffe das Geschoss abgefeuert wurde.

Die Prüfungen sind kompliziert

Außerdem hinterlässt jeder Waffenlauf eine Art „individuellen Fingerabdruck.“ Winter erklärt es so: „Im Lauf einer jeder Waffe sind Rillen. Die hinterlassen diese individuelle Maserung auf der Patrone.“ Die Behörden müssen also von jeder der sichergestellten Waffen Testschüsse abgeben, um sie mit der Original-Patrone zu vergleichen. Und darin könnte die Krux liegen: „Wenn vom Original nur mehr ein Reststück da ist, kann es sehr kompliziert sein, rechtssicher festzustellen, aus welcher Waffe der Schuss kam“, sagt Winter. „Da kann ich mir schon vorstellen, dass das seine Zeit dauert.“

Die Polizei Oberpfalz gibt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt, wie viele Waffen und Jäger genau von den Untersuchungen betroffen sind. Nur, dass „mehrere Waffen“ für die Tests eingezogen wurden. Fritz Winter findet dieses Vorgehen merkwürdig. „Eigentlich muss man nur die Waffen sicherstellen, die das Kaliber der betreffenden Patrone haben. Alle anderen kommen ja nicht in Frage“, sagt er. Außerdem weiß er als leidenschaftlicher Jäger: Auf einer Drückjagd, wie sie an besagtem Tag stattfand, fallen gar nicht viele Schüsse. Andreas Weidauer vom Polizeipräsidium Oberpfalz kann dazu nur sagen: „Es finden gerade aufwendige Prüfungen statt.“

„Es finden gerade aufwendige Prüfungen statt“ Andreas Weidauer, Polizei Oberpfalz



Er weiß nicht genau, wann das Gutachten fertig wird, kann sich aber vorstellen, dass es diese oder nächste Woche so weit ist.

Neben der Zuordnung der tödlichen Patrone werden auch noch andere Maßnahmen durchgeführt, die ausschlaggebend für die Strafe des Jägers sind. Die Ermittlungen laufen offiziell wegen eines Tötungsdelikts. Jetzt muss geprüft werden, ob es Fahrlässigkeit, Vorsätzlichkeit oder nicht doch nur ein Unglück war. Das hängt maßgeblich damit zusammen, wohin der Jäger beim Schuss gezielt hat. In Richtung der Straße zu zielen, ist verboten. Hat er dies gemacht, wäre das eine Sorgfaltspflichtsverletzung und der Jäger hätte fahrlässig gehandelt. Darauf gibt es bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Strafe: Von Freispruch bis Haft

Ermittelt wird aber auch in Richtung vorsätzliches Handeln. „Das bedeutet, dass er billigend in Kauf nimmt, dass etwas passieren könnte“, sagt Weidauer von der zuständigen Polizeistelle. Die Grenzen zur Fahrlässigkeit verschwimmen – wenn vorsätzliches Handeln bewiesen werden kann, fällt die Freiheitsstrafe allerdings nicht unter fünf Jahren aus. Ein ballistisches Gutachten soll die Flugbahn des Geschosses und somit auch die Frage nach der Schwere der Schuld klären. „Das kann aber noch dauern“, sagt Weidauer.

„Ich gehe von einem Querschläger aus“ Fritz Winter, Waffen-Experte



Hegeringsleiter Winter denkt, dass es ein tragisches Unglück war. „Ich gehe von einem Querschläger aus. Ich habe selbst oft erlebt, dass ein Geschoss einen Stein im Boden trifft, abprallt und dann im nächsten Baum steckt. Das kommt häufig vor.“ Mit einem Schuss Richtung Straße hätte der Jäger schließlich Kopf und Kragen riskiert. „Das macht eigentlich keiner. Schließlich hat jeder sein Hobby gern und weiß um die Gefahren“, sagt Winter. Abschließend wird es jedoch nur das erwartete Gutachten klären können.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.