Unfälle Gutachter soll Maibaum-Unglück aufklären In Mittelfranken wurde eine Frau von einem Maibaum erschlagen. Ein Baumsachverständiger soll nun die Spitze untersuchen.

Merken

Mail an die Redaktion Immer wieder kommt es zu Unfällen, wenn die traditionellen Maibäume aufgestellt werden. Foto: Bettina Mehltretter

Treuchtlingen.Bei der Aufklärung des Maibaum-Unglücks im mittelfränkischen Treuchtlingen mit einer Toten setzt die Polizei jetzt auf ein Expertengutachten. Die Ermittler hätten zur Untersuchung der abgebrochenen Baumspitze einen Baumsachverständigen beauftragt, teilte ein Sprecher der Nürnberger Polizei am Mittwoch mit. Der Experte werde den sichergestellten Stamm samt der abgebrochenen Spitze eingehend untersuchen. Ein Ergebnis werde aber wohl erst in einigen Tagen vorliegen, sagte der Sprecher.

Zu dem Unfall war es rund eine dreiviertel Stunde nach Aufstellen des Maibaums gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen brach plötzlich die Spitze des Stammes ab und stürzte auf eine 29 Jahre alte Frau. Ein sofort alarmierter Notarzt versuchte vergeblich die Frau wiederzubeleben. Sie starb noch am Unfallort. Von einem herabfallenden Ast wurde außerdem ein drei Jahre alter Bub verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind sei aber zum Glück mit Schürfwunden davongekommen, berichtete der Polizeisprecher. Vermutlich hatte eine Windböe die Baumspitze so stark geknickt, dass sie abbrach.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.