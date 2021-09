Anzeige

Auszeichnung Gutenberg-Preis: Lob für MZ-Bahnserie Die Recherchen von 13 Volontären zu Baustellen der Bahn in Ostbayern beeindruckte die Jury des Gutenberg-Recherchepreises.

Merken

Mail an die Redaktion 13 Volontäre hatten den Problemen des Bahnverkehrs in Ostbayern nachgespürt - und erhielten dafür nun die Belobigung einer Jury. Foto: Bernd Thissen/dpa Foto: Bernd Thissen/dpa

Mainz.Die Jury des Gutenberg-Recherchepreises hat den Volontären der Mittelbayerischen Zeitung für die im Dezember 2020 veröffentlichte Serie „So steht es um die Bahn in Ostbayern“ eine würdigende Anerkennung ausgesprochen. „Das Projekt belegt auf nachahmenswerte Weise, wie sich Volontärsprojekte gewissenhafter Recherche verschreiben können“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung. Die insgesamt 13 Nachwuchsjournalisten hätten unter Einbindung der Leser und Bahnkunden, Schwachstellen und falsche Versprechungen der Anbieter im Schienenverkehr aufgedeckt.

„Die exzellenten Arbeiten unserer Preisträger zeigen, wie wichtig es in Zeiten von Fake-News und Verschwörungsmythen ist, sich der Beschreibung der Wirklichkeit durch aufwändige Recherchen anzunähern.“ Friedrich Roeingh, Vorsitzender der Jury und Chefredakteur Allgemeine Zeitung/VRM



Den mit 7000 Euro dotierten ersten Preis erhält Franziska Klemenz für ihre Reportage in der Sächsischen Zeitung vom 23. Januar, die das verzweifelte Retten und Sterben auf der Intensivstation des Dresdner Universitätsklinikums in der Hochphase der Corona-Pandemie beschreibt. Katrin Langhans, Reporterin bei Ippen Investigativ, und ihre beiden Co-Rechercheurinnen Eva Schinder und Ann-Kathrin Weber (Bayerischer Rundfunk) sicherten sich mit (Buzzfeed, 16. Dezember) über einen Medizinskandal in der Geburtshilfe den mit 5000 Euro dotierten zweiten Preis.

Aaron Niemeyer wird von der Jury für seine Recherchen zu (Main-Post, 8.2.2021) der mit 3000 Euro dotierte dritte Preis zuerkannt - der Autor hatte offengelegt, dass sich in den geschlossenen Chat-Kanälen des Würzburger Ablegers von „Eltern stehen auf“ Holocaust-Leugner, Reichsbürger und AfD-Anhänger tummelten.

Das Medienunternehmen VRM in Mainz und die Kölner Lingen-Stiftung vergeben den Gutenberg-Recherchepreis an Nachwuchstalente im Alter bis zu 35 Jahren, die in Lokal- oder Regionalzeitungen sowie journalistisch unabhängigen Onlinemedien tätig sind. Die offizielle Verleihung ist am 14. Oktober.

Friedrich Roeingh, Vorsitzender der Jury und Chefredakteur der Allgemeinen Zeitung/VRM, zeigte sich beeindruckt: „Die exzellenten Arbeiten unserer Preisträger zeigen, wie wichtig es in Zeiten von Fake-News und Verschwörungsmythen ist, sich der Beschreibung der Wirklichkeit durch aufwändige Recherchen anzunähern.“ Dem Auswahlgremium hatten neben Roeingh auch Annette Binninger, Mitglied der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung, Anke Vehmeier, Leiterin des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung, Franz Sommerfeld, ehemaliger Chefredakteur des Kölner Stadt-Anzeigers und und Werner Schulte, Geschäftsführer des Lingen Verlages, angehört.

Das Volontärsprojekt der Mittelbayerischen Zeitung war 2020 von Magdalena Hechtel, Benjamin Weigl, Luis Münch, Sandra Adler, Franziska Sandig, Sophia Bösl, Philipp Breu, Philip Hell, Anna Heidenreich, Johannes Hirschlach, Isabel Pogner, Anna Jopp und Isabelle Lemberger gemeinsam mit der Volontärsbeauftragten Christine Schröpf umgesetzt worden. Die neunteilige Serie konzentrierte sich auf Probleme und Wünsche von Bahnkunden speziell auch in Corona-Zeiten. Top-Infektiologe Professor Bernd Salzberger beantwortete Fragen nach der Sicherheit. Thematisiert wurden die speziellen Nöte von Pendlern. Das Thema Bahnverkehr wurde jedoch weit über Corona hinaus grundsätzlich angepackt: Es wurde nachgerechnet, wie klimafreundlich die Bahn wirklich ist. Es wurde unter anderem aufgezeigt, wie mangelnde Barrierefreiheit Behinderte, Senioren und Eltern mit Kindern hadern lässt.