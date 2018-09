Kriminalität Haben Polizisten den Hitlergruß gezeigt? Zwei Beamte der Bundespolizei und ein Mitglied der Rosenheimer Sicherheitswacht sollen den Hitlergruß gezeigt haben.

Merken

Mail an die Redaktion Beamte der Bundespolizei sollen den Hitlergruß in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Foto: Holger Hollemann/Archiv

Rosenheim.Gegen sie werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermmittelt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Samstag mit.

Laut eines Zeugen äußerten die Beschuldigten am späten Donnerstagabend vor einem Rosenheimer Lokal fremdenfeindliche Sprüche und Parolen und zeigten den Hitlergruß. In einer Pressemitteilung bezeichnete die Polizei in Rosenheim die Äußerungen als „Tischgespräche“, die unter Alkoholeinfluss stattgefunden hätten.

Welche Parolen genau formuliert wurden, wolle man nicht öffentlich machen, da noch nach weiteren Zeugen des Vorfalls gesucht werde, hieß es. Zwei der Verdächtigen sollen der Bundespolizei angehören, einer soll bei der Sicherheitswacht der Stadt arbeiten. Die 44 und 45 Jahre alten männlichen Bundespolizisten seien nicht bei der Rosenheimer Inspektion beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher. Die Bundespolizei wurde von dem Vorfall und den Ermittlungen in Kenntnis gesetzt. (dpa)

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.