Fussball Haching übernimmt Tabellenspitze Die SpVgg Unterhaching besiegt Rostock mit 2:1. Nun ist das Team zumindest vorübergehend Tabellenführer.

Unterhaching übernimmt in der 3. Liga die Tabellenspitze. Foto: Jan Woitas/Archiv/dpa

Unterhaching.Die SpVgg Unterhaching hat zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Oberbayern gewannen am Samstag zu Hause gegen Hansa Rostock mit 2:1. Stephan Hain (30. Minute) und Luca Marseiler (72.) trafen vor 4000 Zuschauern für die Gastgeber. Del-Angelo Williams (87. Minute) erzielte den Ehrentreffer für Hansa. Am Sonntag können die Hachinger den ersten Tabellenplatz an Cottbus oder Uerdingen verlieren.

In der ersten Hälfte verhinderte Rostocks Keeper, der frühere Augsburger Ioannis Gelios, einen höheren Rückstand. Aber bei Hains Kopfball war auch der Grieche machtlos. Marseiler stellte die Weichen mit einem sehenswerten Distanzschuss aus knapp 20 Metern ins linke Dreiangel auf Sieg. Mehr als der Anschluss war für Hansa nicht mehr drin. (dpa)

