Fussball Hachings Müller vor Drittliga-Rekord: „Schönes Gefühl“ Die ganz große Jubiläumsstimmung kommt bei Robert Müller von der SpVgg Unterhaching nicht auf.

Mail an die Redaktion Dynamos Christoph Daferner (l) gegen Unterhachings Robert Müller. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Unterhaching.Dafür ist die Lage der abstiegsbedrohten Oberbayern nach sechs sieglosen Spielen in der 3. Fußball-Liga einfach zu prekär. Einen Meilenstein kann Müller am Mittwoch (19.00) bei Schlusslicht VfB Lübeck dennoch erreichen. Läuft der mittlerweile 34 Jahre alte Abwehrspieler erwartungsgemäß wieder auf, dann überholt er Tim Danneberg und wird mit seinem 333. Einsatz zum alleinigen Rekordspieler der 3. Liga.

„Es ist definitiv ein schönes Gefühl und macht auch ein wenig stolz“, sagte Müller vor seiner Bestmarkenjagd. „Dass es irgendwann so viele Spiele in der 3. Liga werden würden, war schließlich zu Beginn meiner Karriere nicht absehbar. Es ist auch die Bestätigung harter Arbeit.“

Müller hat eine Menge in der 3. Liga erlebt. Schon in der Premierensaison 2008/09 war er für Carl Zeiss Jena dabei. Über Kiel, Rostock, Wehen Wiesbaden, Aalen, Uerdingen und Energie Cottbus kam er im September 2020 als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Josef Welzmüller nach Unterhaching. Acht Clubs in der 3. Liga - das ist DFB.de zufolge auch ein Rekord. „Ich hätte gerne diesen einen Verein gefunden, für den ich dann fast meine ganze Laufbahn aktiv bin“, räumte Müller ein. „Das hat sich aber so nicht ergeben.“

