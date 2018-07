Fussball

Hack tritt in Fürth ab: „Werde nicht mehr so leiden“

Der langjährige Vereinspräsident Helmut Hack will den Weg der SpVgg Greuther Fürth künftig ohne großen Druck mitverfolgen. „Ich werde die Spiele anders sehen. Ich werde mich freuen. Aber ich werde nicht mehr so leiden, das spüre ich jetzt schon“, sagte der 68-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag-Ausgabe) in einem Interview. „Ich habe bereits mehr Abstand gewonnen. Ich hoffe, dass Fürth in fünf Jahren in der zweiten Liga spielt und auch in zehn Jahren, größere Ansprüche habe ich nicht.“