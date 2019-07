Justiz Hätte Sophia gerettet werden können? Am Montag steht im Prozess um die getötete Tramperin der Tatablauf im Fokus. Sexuelle Motive streitet der Angeklagte ab.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Ein wegen Mordes angeklagter Marokkaner (2.v.r.) sitzt zu Prozessbeginn den Sitzungssaal im Landgericht Bayreuth. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.„Ich habe gezittert. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte keine Vorstellung, was ich jetzt tun sollte.“ Der Fernfahrer, der die Studentin Sophia L. aus Amberg im Juni 2018 ermordet haben soll, schilderte am Montag im Justizpalast Bayreuth, wie die 28-Jährige in der Fahrerkabine gestorben sein soll – und zwar per Beamer. Eine Filmaufnahme zeigte im Gerichtssaal sein Geständnis bei einer polizeilichen Vernehmung im Februar 2019.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ########### ### ################## ##### ### ######### ## #######-########## ## ### ############## ###### ## ### ####### ### ##### #### ## ######### ####### ## ### # # ####### ########, ##########, ######### ### ## ##### ##### #### ##### ############## ### #######. ### ########## ### ### ### ## ############## ######### – ##### ########### ### ###### ########## ##### ####### ############ ###.

##### ###### #### ######## ###### ######?

## ############ ## ######## ########## #### ## ###### ###### #### ##### ### ######## ### ####### ### #######. ### ###### ### ###### ### ### ###### ##### ### ########### ## ####, ####### ### ##########, ### #### #### #############. ### ### ####### ##### #### ######### ##### ## ###########: ##### ###### ####### #### ####### ### ## ### ### ########### ### #### ##### ### #### #### #### ######## ### ######### ##### ########### ### ########## ###########, ##### ### ### ### ####? ##### ### #### ######### #### ######## ###### ######, #### ### ######### ####### ### ################## ### ### ############# ######## ### ####### ######## ######, #### ## #### #### ##### ## ##### ############## ########, ####### ## ### ################?

### ########## ################ ##### ########## ##### ###########, ### ##### ### #################### ############ ## ################ ####### ###### ############ ### #############, ### ########## ### ### #### ### ###### #., ### ### ## ###### ##########. ####### ###### ####### #. ############ ### ########### ## ###### ######### ### ################# ##: „###, #### ## ###### ######## ####### ##### ########. ### ### #####, ### ### ##### #### ##### #### #######.“

########### ######## ######## ###### ##

### ############## ############# #### ## ############### ### ### #########. #### ###### ### ## #####, ### ### ########## ## ####### ## ##### ########## ##### ###### ###########, ## ### ## ## ######### ####### ######## ###. „### #####, ### #### ##########. #### ### ############ ####, ##### ### ### ##### ##########.“ ### ######### #### ##### ###### ##########, ##### #######, ### ##########, ### ### ####### ##########. ## #### ## ### #### ### ##### ########### ### ### #### ##########. ######## ###### ######## ## ##.

„## ### ####, #### ####.“ ### ########## ######### ## ####, ### ## #### ### ###### ######### ###### ### ### ######### #### ### #### ############## ###. ### ### ######### ### ## #### #### ###### ######, ### ## ###### ### ### #############, ### ######### ### ## ###### ############ ######## ####. ### ## ### ##### #### ########### ### ### ######## ## ##### ####### ### ########### ####. „### ###### ####, ### ##### ### ##########, #### ### ###### ### ###, ##### ### ###### ### ######“, ######## ### ##-#######.

####### ### ############# ## #### ##### ### ##########, ##### ######## #### ## #####. #### ### ########## ## ############ ##### ####### ### ##########, ## ###### #### ### ########### ### ### #######. ## #### ####### ### #### ####### #### ###### ### ####, ####### ### ##### ##### ### ### ##### ####### ######## ###### #######.

## ################ #### ### ####### ##### ########## #### ###-##### ########## #######. ## ######## #### ######## ### ### ####### ### ##### ######### #########.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.