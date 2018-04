Kriminalität Haftbefehl nach tödlichem Messerangriff Ein 34-Jähriger soll am Karfreitag in Schwabach einen Mann niedergestochen haben. Nun ist Haftbefehl erlassen worden.

Der Schriftzug "Stop" ist auf dem Dach eines Polizeiwagens zu sehen.

Schwabach.Gegen einen 34 Jahre alten Mann, der am Karfreitag in Schwabach einen Gleichaltrigen niedergestochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Der Tatverdächtige sei bereits am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nähere Angaben zur Identität oder Nationalität der beiden Männer und zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Die Staatsanwaltschaft will im Laufe der Woche Details zum Fall mitteilen. Der 34-Jährige war mit seinem Kontrahenten auf offener Straße in Streit geraten. Dann hatte er ein Messer gezogen und den anderen so schwer verletzt, dass dieser noch am Tatort starb. Bei seiner Festnahme leistete er nach Polizeiangaben keinen Widerstand.