Parteien Hagl: „Scheuer ist eine Katastrophe für das Klima“ Grünen-Landeschefin Sigi Hagl hat auf dem Landesparteitag im mittelfränkischen Bad Windsheim die Klimapolitik der CSU attackiert.

Mail an die Redaktion Sigi Hagl, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Bayern. Foto: Armin Weigel/Archiv

Bad Windsheim.Die CSU präsentiere sich in München als Umweltschutzpartei und mache gleichzeitig in Berlin das genaue Gegenteil, sagte Hagl am Samstag. Dort stelle Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Luftgrenzwerte für Feinstaub in Frage und lehne ein Tempolimit auf Autobahnen ab. „Scheuer ist eine Katastrophe für das Klima“, schimpfte Hagl.

„Reden ist das eine, aber jetzt heißt es handeln. Und da reichen ein paar Buchstaben in der Verfassung nicht aus“, sagte Hagl mit Blick auf die von der CSU angestrebte Verankerung des Klimaschutzes in der bayerischen Verfassung. Die Grünen verknüpfen ihre Zustimmung an verbindliche Zusagen und konkrete Vorgaben, etwa bis wann Bayern zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bekommen soll.

Nach dem Plan des schwarz-orangenen Kabinetts sollen die Menschen in Bayern bei der Europawahl am 26. Mai auch über eine Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung abstimmen. Dafür braucht es aber neben der Zustimmung des Volkes auch eine Zweidrittelmehrheit im Landtag.