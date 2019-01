Parteien Hagl will OB in Landshut werden Die Grünen-Landeschefin tritt bei der Kommunalwahl 2020 in Niederbayern an. Deshalb gibt sie den Chefposten in der Partei ab.

Merken

Mail an die Redaktion Sigi Hagl (Bündnis 90/Die Grünen) spricht auf dem Kleinen Parteitag in München (Bayern). Foto: Andreas Gebert/dpa

München.„Im Oktober 2019 werde ich nicht mehr zur Wiederwahl als Landesvorsitzende antreten. Dieser Schritt ist reiflich überlegt und war keine leichte Entscheidung. Ich bin sehr gerne Landesvorsitzende, doch sechs Jahre sind ausreichend“, sagte Hagl am Freitag in München. Mit neuen Leuten würden auch wieder neue Ideen in die Partei kommen. Diesen Weg wolle sie freimachen.

Bei den Grünen werden die beiden Chefposten immer für zwei Jahre vergeben und getrennt voneinander gewählt. Anfang März steht jetzt zunächst die Neuwahl für den zweiten Chefposten an. Neben Amtsinhaber Eike Hallitzky stellt sich der Wahl auch Hermmann „Beppo“ Brem. Die Neuwahl hätte turnusgemäß eigentlich schon im Herbst 2018 erfolgen müssen, wurde damals aber wegen der Landtagswahl verschoben.

Hier geht es zum Bayern-Teill