Fußball Hainer sieht Flick weiterhin als Trainer Der Präsident des FC Bayern München kann sich Hansi Flick weiterhin als Cheftrainer vorstellen. Auch über die Saison hinaus.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern München

Passau.Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, stellte Hansi Flick weiterhin den Cheftrainer-Posten in Aussicht. „Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick“, sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß laut „Passauer Neue Presse“ (Dienstag) beim Besuch des Fanclubs Red Bulls Taubenbach im niederbayerischen Simbach. „Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative.“

Der frühere Adidas-Chef Hainer sagte: „Wir haben jetzt Hansi Flick das Vertrauen bis Saisonende ausgesprochen. Ich finde, dass er exzellente Arbeit macht und das sage ich nicht nur, weil wir die drei Spiele in diesem Jahr gewonnen haben, sondern auch wegen unserer Spielweise.“ Hainer habe selten so einen überzeugenden Bayern-Sieg gesehen wie zuletzt gegen Schalke (5:0), „wo der Gegner in der zweiten Halbzeit kaum mehr über die Mittellinie kam“.

Als Ziel nannte er ausdrücklich den Gewinn der Champions League in der übernächsten Saison: „Schließlich haben wir 2022 das Finale zu Hause und spätestens da wollen wir gewinnen. Sollte das vorher der Fall sein, hab’ ich aber auch nichts dagegen.“