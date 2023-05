FC Bayern München Hainer über Titelduell: „Gott sei Dank“ in eigener Hand

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer gibt sich optimistisch, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister die elfte Meisterschaft in Folge holt. „Wir haben es Gott sei Dank in der eigenen Hand. Wir müssen unsere eigenen Spiele gewinnen und dann sind wir auch deutscher Meister am Ende des Tages. Und das, glaube ich, wird auch so passieren“, sagte Hainer am Dienstag am Rande einer Veranstaltung in der Allianz Arena.

dpa