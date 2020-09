Anzeige

Fussball Hainer zu Transfers: „Muss wirtschaftlich Sinn machen“ Der FC Bayern München prüft weiter mögliche Transfers.

Merken

Mail an die Redaktion Herbert Hainer bei einer Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.„Wir haben noch fünf Tage Zeit, wir halten uns alle Optionen offen. Es muss aber wirtschaftlich Sinn machen“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer am Mittwoch. Das Transferfenster schließt am 5. Oktober, der deutsche Fußball-Rekordmeister will seinen Kader möglichst noch in der Breite besser aufstellen.

Trainer Hansi Flick hatte sich zuletzt optimistisch gezeigt, dass der Triple-Gewinner bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag weitere Spieler verpflichten kann. „Ich bin guter Dinge, weil jedem bewusst ist, dass die Saison keine normale Saison ist, wenn wir alle drei, vier Tage ein Spiel haben“, sagte der Trainer des Triple-Siegers am Dienstag.