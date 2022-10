Bundesliga Hainer zum Wahlergebnis: Katar hat „sicherlich mitgespielt“

Herbert Hainer hat das mäßige Ergebnis bei seiner Wiederwahl zum Präsidenten des FC Bayern auch auf die Kontroverse um das in Münchner Fankreisen äußerst kritisch gesehene Katar-Sponsoring des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückgeführt. „Das Thema hat sicherlich mitgespielt“, sagte der 68-Jährige bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Münchner Audi Dome.

dpa