Kriminalität

Hakenkreuz an Heimatministerium: Angeblich Kunstaktion

Ein Hakenkreuz aus goldfarbenen Plastikstöcken hat ein 37-Jähriger kurzzeitig an die Eingangstür des Heimatministeriums in Nürnberg geklebt. Der Mann gab anschließend bei der Polizei an, er sei Aktionskünstler und das Ganze sei Teil einer künstlerischen Darbietung gewesen. Der Mann habe zudem einen Fotografen dabei gehabt, der die Aktion dokumentiert habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag über den Vorfall vom Vortag. Politische Parolen seien nicht gefallen.