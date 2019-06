Verkehr Halbe Million Fahrgäste beim ÜFEX Die Deutsche Bahn präsentiert eine Halbjahresbilanz. Ab Dezember wird es zusätzliche Fahrten geben beim Flughafenexpress.

Mail an die Redaktion Seit dem Start im Dezember 2018 haben bis einschließlich Mai bereits über eine halbe Million Flugreisende und Pendler den Flughafenexpress genutzt, teilte das Unternehmen in der Pressemitteilung mit. Foto: Deutsche Bahn

Regensburg.Ohne Umsteigen von Regensburg aus zum Flughafen München: Mit dem Start des Flughafenexpress ÜFEX wurde dieser lange gehegte Wunsch vor rund einem halben Jahr Wirklichkeit. Am Donnerstag präsentierte die Deutsche Bahn eine Halbjahresbilanz. Seit dem Start im Dezember 2018 haben bis einschließlich Mai bereits über eine halbe Million Flugreisende und Pendler den Flughafenexpress genutzt, teilte das Unternehmen in der Pressemitteilung mit. „Für die Startphase bin ich mit den bisherigen Reisendenzahlen sehr zufrieden. Es handelt sich beim Flughafenexpress um einen neuen Verkehr und somit rechne ich noch mit einem deutlichen Reisendenzuwachs“, so Hansrüdiger Fritz, Vorsitzender der Regionalleitung Bayern der DB Regio.

Im Auftrag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Freistaat plant, finanziert und kontrolliert, verbindet der Flughafenexpress seit rund einem halben Jahr Regensburg und Landshut im Stundentakt mit der weiten Welt. Die Fahrtzeit zum Flughafen München beträgt ab Regensburg circa eineinviertel Stunden und ab Landshut circa 30 Minuten. Der erste Zug verlässt Regensburg bereits um 3.18 Uhr und in der Gegenrichtung ist die letzte Abfahrt am Münchner Flughafen um 0.28 Uhr.

Moderne Fahrzeuge im Einsatz

Sieben Fahrzeuge der bewährten elektrischen Baureihe ET 442 bilden die Fahrzeugflotte des Flughafenexpress. Um den Bedürfnissen der Flugreisenden optimal gerecht zu werden, stattet DB Regio Bayern derzeit die Fahrzeuge mit zusätzlichen Gepäckracks aus. Diese werden die Fahrgäste über die gesamte Fahrzeuglänge verteilt vorfinden. Der Umbau ist bereits im Gange, sodass zum Start der Sommerferien die Fahrzeuge über zusätzlichen Stauraum für Gepäck verfügen.

Laut der Pressemitteilung weist der Flughafenexpress eine durchschnittlich gute Betriebsqualität auf, obwohl die Linie auch durch den vielbefahrenen Bahnknoten Regensburg fährt einen infrastrukturellen Engpass darstellt. So betrug der Anteil pünktlicher Züge in den letzten Monaten rund 92 Prozent. Einzelne Verspätungsursachen konnten zum Beispiel durch die Änderung der Gleisbelegung im morgendlichen Schülerverkehr beseitigt werden. Die übrigen Parallelverkehre im weiteren Streckenverlauf werden durch den Flughafenexpress nicht beeinträchtigt.

Zusätzliche Fahrten ab Dezember 2019

Um die Attraktivität des Flughafenexpress zu steigern, plant die BEG umfangreiche Angebotsausweitungen zum kommenden Fahrplanwechsel. „So verlängert eine zusätzliche Pendlerfahrt am frühen Morgen, gegen drei Uhr ab Landshut zum Flughafen die heutige Betriebszeit. Darüber hinaus werden abendliche Taktlücken in beiden Richtungen geschlossen“, erläutert Thomas Prechtl, Sprecher der Geschäftsführung der BEG. Im Vorgriff darauf fährt bereits seit 16. Juni ein Bus um 23.28 Uhr vom Flughafen nach Landshut. „Derzeit lassen wir auch weitere an uns herangetragene Anliegen zu zusätzlichen Halten frühmorgens auf ihre Umsetzbarkeit prüfen“, führt Prechtl weiter aus.

