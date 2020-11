Anzeige

Kriminalität Halbes Kilo Crystal sichergestellt Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus haben am Wochenende gleich zweimal zugegriffen.

In zwei Drogendelikten werden nun Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz geführt.

Waidhaus.Am Morgen des Samstag, 28. November, wurde durch die Waidhauser Schleierfahnder ein Fahrzeug mit einem Paar aus Südeuropa kontrolliert. Wie sich herausstellte, hatte der 25-jährige Fahrer Drogen konsumiert, bevor er sich ans Steuer setzte. Und auch die Fahrt hätte er nicht antreten dürfen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Schleierfahnder nahmen das Auto dann genauer unter die Lupe, hierbei kam über ein halbes Kilo Crystal zum Vorschein, das im Fahrzeug versteckt worden war. Gegen die Beiden werden nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geführt.

Fahrer muss ins Gefängnis

Der Fahrer muss sich zudem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen den 25-Jährigen wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen. Er wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Auch bei einer weiteren Kontrolle im Rahmen der Einreise wurde am Sonntagmorgen, 29. November, in Waldsassen bei einer 38-jährigen Beifahrerin eine geringe Menge Crystal aufgefunden. Das Rauschgift hatte sie in ihrer Bekleidung versteckt.

Bei einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren Drogen aufgefunden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Beifahrerin mit ihrem Fahrer die Heimfahrt fortsetzen. In beiden Verfahren werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz geführt.