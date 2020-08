Anzeige

Kriminalität Halbnackter Mann schlägt mit Metallstange auf Autos ein Mit nacktem Oberkörper und einer Metallstange in der Hand hat ein Mann in Hof auf fahrende und parkende Autos eingeschlagen.

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Hof.Der 42-Jährige stand mitten auf der Straße und wollte mit dem Gerüstfuß offenbar auch auf den eintreffenden Streifenwagen schlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Polizist wich dem Mann rechtzeitig aus. Als die Beamten ausstiegen, bedrohte er diese weiterhin mit dem Gerüstteil.

Der 42-Jährige befand sich der Polizei zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation und glaubte, von mehreren Menschen verfolgt zu werden. Die Beamten konnten ihn letztlich festnehmen. Er kam in ein Bezirkskrankenhaus. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstag niemand. Der Sachschaden an den Autos und einer Schaufensterscheibe wurde auf über 10 000 Euro geschätzt.