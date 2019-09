Fussball Halil Altintop neuer Trainer von Schwaben Augsburg Der ehemalige Bundesligaprofi Halil Altintop ist neuer Trainer des TSV Schwaben Augsburg.

Augsburg.Wie der Fußball-Bayernligist am Dienstag mitteilte, löst der frühere türkische Nationalspieler Markus Deibler ab. „Ich bin dankbar, dass ich diese Chance bekomme“, zitierte die „Augsburger Allgemeine“ den 36-jährigen Altintop. „Es war mir bewusst, dass der Einstieg für mich in das Trainer-Geschäft über die Jugend oder so ein Männerteam erfolgen muss.“ Altintop soll vorerst bis zum Saisonende bei dem abstiegsbedrohten Fünftligisten arbeiten.

Der ehemalige Offensivakteur spielte von 2013 bis 2017 beim FC Augsburg und war zuletzt Individualcoach beim VfB Stuttgart. „Normalerweise kann sich Schwaben so einen Mann mit solch einer Reputation nicht leisten, aber Halil ist uns sehr weit entgegengekommen“, sagte Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier.