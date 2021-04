Anzeige

Parteien Hallitzky und die grüne Zukunft Sechs Jahre stand Eike Hallitzky an der Spitze der bayerischen Grünen. Nun hört er auf und steckt sich ein neues hohes Ziel.

Von Marco Hadem, dpa

Mail an die Redaktion Der langjährige bayerische Grünen-Chef Eike Hallitzky gibt den Landesvorsitz ab. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Eike Hallitzkys nächstes großes Ziel ist rund 14 000 Kilometer lang. Mit dem Rad will der Noch-Grünen-Landeschef im kommenden Jahr von seiner Heimat in Neuburg am Inn (Landkreis Passau) ans Nordkap fahren. „Allerdings habe ich ein E-Bike, also ist das eher wie Taxifahren im Vergleich zum normalen Radfahren“, sagt der gebürtige Kölner, den 1978 fürs Studium vom Rhein nach Niederbayern verschlagen hatte.

Größter Konkurrent der CSU

Vier Tage nach seinem 62. Geburtstag ist es jetzt soweit: Auf dem Online-Parteitag der bayerischen Grünen endet an diesem Samstag Hallitzkys sechseinhalbjährige Zeit als Co-Chef des 1979 gegründeten Landesverbandes, der sich längst zur größten politischen Konkurrenz der CSU gemausert hat. Nicht nur im Landtag, auch bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr konnten die Grünen die Zahl ihrer Mandate massiv ausbauen.

„Ich will nicht möglichst schnell wieder zurück sein, sondern ich will in ein völlig neues Leben Abstand gewinnen.“ Eike Hallitzky



Eigentlich hatte Hallitzky sein Amt schon im vergangenen Oktober abgeben wollen, weils „Zeit für jemand Neues“ ist, wie er sagt. Er selbst nennt es „der Weg ist das Ziel“ und genau dieser hätte eigentlich schon in diesem Jahr starten sollen. Vier Monate plant Hallitzky dafür ein, viel Zeit zum Nachdenken und für einen Schlussstrich unter den bisherigen Lebensabschnitt. „Ich will nicht möglichst schnell wieder zurück sein, sondern ich will in ein völlig neues Leben Abstand gewinnen“, sagt er.

Was er künftig machen will, weiß oder sagt Hallitzky noch nicht, nur so viel ist sicher: kein Buch schreiben und auch kein politischer Berater werden. „Das sind Dinge, die man macht, wenn man entweder was Super-Herausragendes gemacht hat wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) oder wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht loslassen.“

Zwei Kandidaten für Nachfolge

Dass er anders als geplant im Frühjahr 2021 nicht bereits auf dem Sattel gen Norden saß, sondern in den letzten Tagen als Parteichef noch den Umzug der Geschäftsstelle der Grünen vom Sendlinger Tor in ein modernes 1600-Quadratmeter-Büro im Münchner Stadtteil Au organisieren musste, hatte nur einen Grund: Corona. Um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen, hatten auch die Grünen im vergangenen Jahr ihren Parteitag verschieben müssen.

Und auch beim Online-Parteitag an diesem Wochenende muss Hallitzky auf seinen Applaus verzichten. In der Halle in Augsburg steht dann zwar eine Bühne, aber außer den Kandidaten oder Kandidatinnen für seine Nachfolge sowie die Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl wird die Halle leer bleiben. Bislang gibt es zwei Kandidaten, die Hallitzky beerben wollen: Der Ebersberger Thomas von Sarnowski und der in Perlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau) lebende Hans Jürgen Hödl. Der Miesbacher Landrat Wolfgang Rzehak hatte seine Bewerbung dagegen schon vor einiger Zeit wieder zurückgezogen.

Mehr Mitglieder, gute Umfragen

Wer auch immer Hallitzky beerbt und dann künftig gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer den Landesverband anführt, er oder sie kann nicht nur auf die neue Parteizentrale zurückgreifen. Auch sonst ist die Lage gut: Wachsende Mitgliederzahlen, gute Umfragewerte - keine Skandale, die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf könnten besser kaum sein. Längst hätten die Grünen ihren früheren Protesthabitus hinter sich gelassen und in einen Gestaltungsanspruch umgewandelt. „Dann ist der Sprung zur Regierung nicht mehr so groß“, betont Hallitzky.

„Ich habe mein Erfolgserlebnis ja gehabt. Nach der Landtagswahl 2018 in Bayern.“ Eike Hallitzky



Dass die Grünen nach der Wahl am 26. September im Bund Teil der neuen Bundesregierung werden, dafür wolle er im Wahlkampf mit kämpfen, sagt Hallitzky. Dass er dann nicht mehr als Landeschef Teil des neuen Erfolgs sei, gräme ihn aber nicht. „Ich habe mein Erfolgserlebnis ja gehabt. Nach der Landtagswahl 2018 in Bayern“, sagt er und man spürt, dass er mit sich im Reinen ist. Natürlich werde spätestens am Parteitag auch Wehmut dazukommen, „aber das ist doch menschlich“.

Seinem Nachfolger ins Stammbuch schreiben will der „Zeit-meines Lebens-Oppositionspolitiker“ Hallitzky nichts. „Das wird schon werden“, sagt er. Nur so viel: Dass die Grünen derzeit so stark seien, liege an der Fokussierung auf politische Inhalte. Und: Wer erfolgreich Politik machen wolle, müsse die Menschen überzeugen und dazu beitragen, dass die Partei so geschlossen bleibe wie im Moment.

„Das ist eine Herausforderung, die du als Landesvorsitzender hast“, sagt Hallitzky. Um diese zu erhalten, müssten auch unterschiedliche Meinungen, „politische Ecken und Kanten“ ganz bewusst zugelassen werden. „Es geht ja nicht darum, Ideologien durchzusetzen, sondern um vernünftige Lösungen, etwa um die Gesellschaft zusammenzuhalten und um Klimaschutz zu machen.“

„Er hat die Partei nach der Wahl 2013, als wir kein so gutes Ergebnis hatten, in ein ruhiges Fahrwasser geführt und neu gestaltet.“ Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann



Genau hier wird auch in der Partei Hallitzkys größter Verdienst als Landeschef gesehen. „Er hat die Partei nach der Wahl 2013, als wir kein so gutes Ergebnis hatten, in ein ruhiges Fahrwasser geführt und neu gestaltet“, sagt Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann. Die Grünen verfolgten dank Hallitzky den Ansatz, nicht mehr im Sinne einer Protestbewegung zu agieren, sondern wollten bessere Lösungen für Probleme liefern. Dies sei ein Grund, weshalb die Grünen dann 2018 bei der Landtagswahl ihr Rekord-Ergebnis einfahren konnten.

Dabei seien die Grünen noch immer keine Volkspartei, die umsetze, was eine große gesellschaftliche Gruppe sich wünsche, sagt Hallitzky. Der grüne Ansatz komme vom Inhalt und habe zum Ziel, die Menschen für die Umsetzung zu gewinnen. Sobald diese dann in einer Regierung erfolge, sei Ehrlichkeit unverzichtbar und dazu gehöre Kompromissbereitschaft, Bündnis-Loyalität aber auch die klare Aussage, an welcher Stelle man sich in einer Koalition nicht habe durchsetzen können und einen Kompromiss mittragen müsse. „Politik muss ehrlicher werden.“