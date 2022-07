Festnahme Halsbrecherische Flucht über die Dächer Nürnbergs

Die Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes hat in Nürnberg für filmreife Szenen gesorgt. Als Polizisten die Tür zur Wohnung des 34-Jährigen von einem Schlüsseldienst öffnen ließen, flüchtete der Mann am Samstagmorgen durch ein kleines Fenster auf das Dach des Mehrfamilienhauses in der Südstadt, schilderte eine Polizeisprecherin.

dpa