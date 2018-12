Arzneimittel Haltbarkeit von Medikamenten bei Hitze Forscher prüfen, wie Medikamente auf hohe Temperaturen reagieren. Zukünftig sollen Arzneimittel hitzebeständiger sein.

Merken

Mail an die Redaktion Bisher halten die meisten Medikamente keine große Hitze aus. Foto: Friso Gentsch/Archiv

München.Viele Medikamente, die in Deutschland verkauft werden, dürfen nicht bei mehr als 25 Grad Celsius gelagert werden. Hitzerekorde gibt es allerdings immer häufiger - Wissenschaftler arbeiten deshalb inzwischen an Arzneimitteln, die auch größere Wärme vertragen können.

„Manche Firmen prüfen bereits seit längerem die Haltbarkeit ihrer Medikamente nicht mehr bei 25 Grad Celsius, sondern bei der alternativ in den internationalen Leitlinien vorgesehenen Temperatur von 30 Grad Celsius“, erläutert Siegfried Throm vom Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) in Berlin. Einige Unternehmen und Forschungsgruppen arbeiteten etwa an Impfstoffen, die ungekühlt in den Tropen eingesetzt werden können.

Mehr aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.