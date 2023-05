Landkreis Augsburg Hammerschlag gegen Kopf: Fahrgast verletzt Mann in Bahnhof

In Schwaben hat ein Bahnreisender einen anderen Passagier mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurde ein 34 Jahre alter Mann bereits am Samstagmorgen auf einem Bahngleis in Meitingen (Landkreis Augsburg) attackiert, nachdem er aus einem Zug ausgestiegen war. Ein 33-Jähriger, der zuvor auch in der Bahn gesessen war, stieg ebenfalls aus und schlug dem Opfer unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf.

dpa