Medizin Handfehlbildungen auch in der Region An der Klinik St. Hedwig wurden heuer schon zehn Babys operiert. Chefarzt Dr. Spies rät Eltern dennoch, ruhig zu bleiben.

Von Louisa Knobloch

Merken

Mail an die Redaktion Ein Baby hält die Hand seiner Mutter (Symbolbild): Berichte über Handfehlbildungen bei Neugeborenen in einer Gelsenkirchener Klinik haben auch werdende Eltern in Bayern verunsichert. Foto: Daniel Karmann/dpa

Regensburg.Nach Medienberichten über eine Häufung von Handfehlbildungen bei Neugeborenen in einer Gelsenkirchener Klinik herrscht bei vielen werdenden Eltern auch in Bayern Verunsicherung. Innerhalb von zwölf Wochen waren im Gelsenkirchener Sankt Marien-Hospital Buer drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren worden. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig“, hatte die Klinik auf ihrer Homepage mitgeteilt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

########## ##### #### ### ########

### ######## ### ###### ############# ##### ### ###### ################. ### ############ ###### ####### #### #### ## ### ###############, ######## ### ####### ### ### ###### #####, ########. ############## ###### ## ###### „########### #####“ ####### ### ####### ###### ### ###### ###, ## ############# #############, ## ### #########.

#### #### ##### ### ##### ## ############# ### ############# ### #### ## ##### ######, ###### #### ###### ###### ######### ####: ## ### ###### ##. ###### ######### ######## ### ### ######## #### ### ############### ############## ############# ### ########## #### ## #####-####-##### – #### #### ##### ######### ########### #### ##### ##### ########## ###########. #### ###### ### ########### ###### ##### ###### #######, #### #####. ##### ### #### ### ##### ############### ### ### ####, ##### ## #### ### ####### ############# ### ##########. „## ### ####### ###### #### ### ############# ## ###### #### ##### #### ########## ### ####### ############# ### #### #################“, ## ### #########.

####### ####### ######## ### #############

### ############# ### ######- ### ########### (####) ######## ######, #### ############# ### ############ #### ################ ######## ##### ######. ## #### ############# ####### ## #######, ####### ### ####### ### ############ ########. #### ##### ########### ##### #########: „## ### ### #### ## #### #### ###### ### ########## ########, ## ########### ##### ## ######.“ #### ### ######## ##### #### ##################### #### #########. „### ###### ############## #####, ### ### #########, ### ### ### ##### ######## #####, ### ########## ##### ##########“, ########## ### ########### #####. ### ########### ##### ######### ### ########## ### ##### ###### #########, #### ################## ####### ############## ######. ####### ##### ### ########## ###################### ######## #### ####### ### ##### ############### ## ######, ## #### ######## ############# ########### ####. #### ###### ### #################### ## ######## ###. ### ####### ### ### ####### ############# ##########. (##/###)

#### ########### ### ###### ##### ### ####.

### ########### ############# ### ##### ###### ### ### ##########: ### ## ### ######## ####### ### ##### ### ### #########.