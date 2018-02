Auto Handwerk will Ausnahmen von möglichen Diesel-Fahrverboten Das bayerische Handwerk fürchtet nach dem grünen Licht des Bundesverwaltungsgerichts für Diesel-Fahrverbote massive finanzielle Folgen für die Betriebe. Nötig seien weitreichende Ausnahmen von möglichen Fahrverboten für die Betriebe und ihre Mitarbeiter, die sich Dieselfahrzeuge gekauft hätten, die bei der Zulassung als sauber galten, erklärte der Präsident des Bayerischen Handwerkstages, Franz Xaver Peteranderl, am Dienstag in München. Andernfalls drohten massive Umsatzeinbußen bis hin zur Existenzgefährdung.

Mail an die Redaktion Franz X. Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkskammertages. Foto: Alexander Heinl/Archiv

München.Das Gericht hatte zuvor Diesel-Fahrverbote in Städten nach geltendem Recht für grundsätzlich zulässig erklärt. Die beklagten Städte Düsseldorf und Stuttgart müssten aber ihre Luftreinhaltepläne auf Verhältnismäßigkeit prüfen, urteilte das Gericht in Leipzig.

Die Betriebe könnten es sich schlichtweg nicht leisten, über Nacht den Fuhrpark auszutauschen, erklärte Peteranderl. Außerdem gebe es die meisten der für Handwerker geeigneten Fahrzeuge bisher nur mit Dieselantrieb. Daher seien die Automobilhersteller in der Pflicht, Fahrzeuge für Handwerker zu entwickeln, die die geforderten Abgasnormen erfüllen. Mögliche streckenbezogene Fahrverbote seien zugleich nicht praktikabel, so Peteranderl: „Was machen Handwerksunternehmen, die an solchen Hauptverkehrsachsen ihren Firmensitz haben, Filialen beliefern oder Dienstleistungen beim Kunden erbringen müssen?“