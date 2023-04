Arbeitsunfall Handwerker fällt von Baustellengerüst und stirbt

Ein Handwerker ist von einem Baustellengerüst aus zwei Metern Höhe gefallen und gestorben. Bei dem Sturz am Mittwoch in Gauting (Landkreis Starnberg) hatte der 22-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte. Trotz der Reanimationsversuche des Notarztes starb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Sturz blieb zunächst unklar.

dpa