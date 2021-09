Anzeige

Kriminalität Handy wird Ladendiebin zum Verhängnis Ihr Handy ist einer 13-Jährigen bei einem Diebstahl zum Verhängnis geworden.

Merken

Mail an die Redaktion Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg.Das Mädchen habe in einem Modegeschäft in Aschaffenburg von mehreren Kleidungsstücken die Etiketten entfernt und anschließend den Laden verlassen, ohne die Waren zu bezahlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Dummerweise hatte sie ihr Handy in einer Shoppingtasche im Verkaufsraum vergessen.“

Das Mädchen ging daher am Dienstag erneut mitsamt der „Beute“ in den Laden und fragte eine Verkäuferin nach dem Smartphone. In der Shoppingtasche erkannte diese dann neben dem Handy auch die abgerissenen Etiketten und bemerkte den Diebstahl. Das Mädchen gestand die Tat.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-231492/3