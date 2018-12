Literatur Hanika: Ein Regensburger Multitalent Vom Top-Model zur gefragten Buchautorin: Beate Teresa Hanika sorgt auch mit ihrem neuen Roman für Furore.

Von Marion Lanzl

Merken

Mail an die Redaktion Beate Teresa Hanika (rechts) und ihre „Vorleserin“ Meike Fabian präsentieren den neuen Roman „Das Ende eines langen Sommers. Foto: Jojo Meinelt

Regensburg.Paris, Mailand und London waren ihr Zuhause. Die gebürtige Regensburgerin Beate Teresa Hanika war ein gefragtes Model in den Modemetropolen Europas. Doch dieses Leben war nicht ihre wahre Passion: Heute schreibt sie erfolgreiche Romane, die um die Welt gehen – und unter die Haut.

Die Model-Karriere der 42-Jährigen begann beim Wettbewerb „Gesicht 1997“ in Berlin, bei dem sie unter die Top Ten kam. Dann ging alles ganz schnell mit dem ersten Job als Model. Plötzlich stand die auf den Catwalks von Vivienne Westwood und Yoji Yamamoto. Vom ersten Lohn kaufte sie übrigens einen alten Volvo. Heute sagt Hanika völlig entspannt: „Das ist lange vorbei.“

Nach vier Jahren vor den Kameras großer Fotografen ging sie wieder in ihre Heimat Regensburg zurück. Denn Hanikas Geburtsstadt ist für die Autorin die schönste Stadt der Welt, wie sie sagt. Seit über zehn Jahren lebt sie mit ihrer Familie ganz in der Nähe in Etterzhausen. Hanika schwärmt von den kleinen verwinkelten Gassen und dem mediterranen Flair Regensburgs. Morgens einen schnellen Kaffee im Orphée, einem ihrer Lieblingsorte, und der Tag fängt für sie gut an. Sie liebt es, an der Donau spazieren zu gehen – vor allem in Stadtamhof – „weil hier noch jeder jeden kennt." Die Schriftstellerin erklärt: „Hier geht meine Fantasie auf Reisen, hier entstehen Geschichten in meinem Kopf, aus denen dann Romane werden.“

Ein Sommer der Umbrüche

Ihre Protagonisten leben in Wien oder Amsterdam, in den Bergen der Toskana oder in den Schluchten von New Yorks Wolkenkratzern. Ihr neuestes Buch „Vom Ende eines langen Sommers“ ist gerade auf den Markt gekommen und fand große Beachtung auf der Buchmesse in Köln. Was fast wie der Nachgesang auf den Sommer 2018 klingt, ist eine wehmütige und packende Geschichte, die während des Zweiten Weltkrieges in den Bergen der Toskana spielt.

Beate Teresa Hanikas Romane Erfolg: Beate Hanikas Erstlingsroman „Rotkäppchen muss weinen" ist eine einfühlsame Erzählung von einem Mädchen in größter Not und ihrem harten Weg aus ihren Seelenqualen. Den Zwiespalt und die Notlage des Mädchens vermittelt die Autorin „in scharfen und plastischen Bildern“ lobte die Frankfurter Allgemeine. Das Buch war ein großer Erfolg und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Romane: Weitere Werke Hanikas sind „Nirgendwo in Berlin", „Erzähl mir von der Liebe" und „Das Marillenmädchen". Ihr neuer Roman „Vom Ende eines langen Sommers" erschien 2018 im BTB-Verlag. Zusammen mit ihrer Schwester Susanne schreibt Hanika auch Kinderbücher. Nächste Lesung ist am 1. Februar bei der Akademie für Darstellende Kunst Bayern ADK in Regensburg.

Hanika stellte ihren neuen Roman kürzlich in ihrer Lieblingsstadt vor. Im Hotel Orphée – zwischen Stuck und Plüsch, goldenem Rokoko und einem antiken Paravent, las die Schauspielerin Meike Fabian aus dem Buch. Altmodisch verschnürt und geheimnisvoll – so landen in der neuen Geschichte die Tagebücher der vor kurzem verstorbenen Mutter Franka bei Mariella in Amsterdam. Ein Leben lang blieb ihr diese stolze, kühle Frau fremd. Nun beginnt Mariella zu lesen und langsam zu verstehen. Sie liest von jenem langen Sommer 1944, den ihre Mutter, auf einem Gut in der Toskana verbracht hatte. Das Cover mit dem Zitronenzweig verrät: „Von einer Begegnung, die das Leben der jungen Frau damals für immer veränderte. Und von einem Verhängnis, das über die Generationen hinweg zu wirken scheint.“

„Hier geht meine Fantasie auf Reisen, hier entstehen Geschichten in meinem Kopf, aus denen dann Romane werden.“ Beate Teresa Hanika



Winter ist eigentlich die Jahreszeit, die Beate Hanika am wenigsten mag. Wenn tagelang der Nebel über dem Donautal liegt und die Sonne nicht den Weg durch die Wolkenbänke findet. Wenn die Kälte in die Knochen kriecht und der italienische Charme der Stadt in den Winterschlaf fällt. In Gedanken ist sie ohnehin schon wieder weg. Vielleicht wieder in der Toskana? Oder wohin sie die neuen Helden ihrer nächsten Geschichte tragen.

„Sie sind manchmal schon da," lacht Hanika. „Sie" – das sind die Figuren in ihrem nächsten Roman, in der nächsten Geschichte, die schon langsam Gestalt annehmen und schließlich durch ihre Worte lebendig werden. Ist die Geschichte im Kopf endlich fertig, fließt in die Tasten, in die Hanika die Worte klopft, bis alles erzählt ist und die Figuren Ruhe geben. So ist es, wenn eine Geschichte bei ihr wächst und zu einem Roman wird, der bewegt, der mitnimmt und entführt. Wie schon das „Marillenmädchen", Hanikas erstem Roman.

Buch wurde in sechs Sprachen übersetzt

Die süßen Erinnerungen an eine tragische Vergangenheit und der Überlebenswille des Menschen ist eines ihrer Motive – so wie die Frage, wie die Vergangenheit auf das hier und jetzt trifft und es beeinflusst. Das Buch erschien 2016 und wurde bisher in sechs Sprachen übersetzt. Dahin wo die Geschichten spielen, aber auch viel weiter, bis Japan, Spanien und Amerika.

Auch der aktuelle Roman „Vom Ende eines langen Sommers" klingt, als wären die Erinnerungen aus einer alten Seele auf das Papier geflossen. Atmosphärisch dicht. Man riecht die Erde, wenn die Hauptfigur im Boden gräbt. Man spürt den Schweiß auf der Haut, wenn ihre Figuren den Berg erklimmen und man schmeckt den Wein und den Rauch und ein ganz besonderes Gewürz, das echt ist und laut und leise und das man Leben nennt. Woher kommen diese Worte, bei so einer jungen Frau, fragte ein Zuhörer bei der Lesung im Orphée. „Ich weiß es nicht, es ist einfach da.“, meinte Hanika bescheiden.

Fotografie, Tanz und Pferde

Hanika wirkt auf den ersten Blick fast schüchtern. Dabei steckt sie voller Energie. Die Mutter zweier Kinder, steht voll im Leben als erfolgreiche Autorin und hat vielfältige Hobbys: Fotografie, Tanz und Pferde. „Mit Fotografie sind meine Schwester Susanne und ich aufgewachsen. Mein Vater war begeisterter Hobbyfotograf.“ Er war Lehrer und gab auch Fotokurse an der Schule, erzählt sie. Zum Tanzen kam Hanika erst spät, mit über 20 Jahren entdeckte sie klassisches Ballett. Seit drei Jahren hat sie die Ballettstange aber mit der Pole-Stange eingetauscht. Beides verlangt äußerste Körperbeherrschung, beides lässt sie schwerelos erscheinen und verleiht dem Geist die Flügel der Leichtigkeit.

Die richtige Mischung aus Tanz, Fitness, Akrobatik und Sinnlichkeit macht Pole Dance auch für Hanika zu einer der schönsten Sportarten. Inzwischen unterrichtet sie als Trainerin bei Rock`n Pole in Regensburg. Hier kann sie auch ihre Liebe zum Tanz mit der Fotografie verbinden. Die sportlich eleganten Übungen, die Dynamik der Körper auf ein Foto zu bannen ist derzeit die Herausforderung. Ein wahres Multitalent, das aber nicht Rampenlicht sucht. Stattdessen braucht sie viel frische Luft und die Natur, wie Hanika sagt – und wann immer sie kann, ist sie mit ihren Kindern, ihren Hunden und ihren Pferden rund um Etterzhausen unterwegs: „Den Kopf dabei frei bekommen." Dann ist Platz für neue Ideen und sie können kommen – die Figuren des neuen Romans.

Weitere Artikel aus Bayern lesen Sie hier!