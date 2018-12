Skispringen

Hannawald warnt vor Gewichtsreduzierung: „Müssen aufpassen“

Der vorerst letzte deutsche Vierschanzentournee-Sieger Sven Hannawald warnt vor einer weiteren Gewichtsreduzierung der Athleten im Skispringen. „Wir müssen schon aufpassen. In einer Sportart, in der es um Gewicht geht, wird man sich immer auf 100 Gramm herantasten, dass man sein Körpergewicht hat“, sagte Hannawald in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Den Schritt des Weltverbandes FIS, die Springer seit diesem Sommer ohne Schuhe statt wie bisher mit Schuhen zu wiegen, bewertet der 44-Jährige positiv: „Wir haben schon mal einen Punkt erreicht, wo niemand weiter abnimmt.“