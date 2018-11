Kulturkantine Hannelore Elsner: Diva mit großem Herz Die 76-Jährige ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Auf ihrem Weg nach oben erlitt sie auch Rückschläge.

Von Maximiliane Gross

Regensburg.Authentisch, sympathisch, bodenständig – Hannelore Elsner weiß sich zu vermarkten. Die Schauspielerin entwickelte sich im Laufe ihrer Karriere kontinuierlich weiter. Am Anfang, in den 1960iger Jahren, verkörperte die gebürtige Burghauserin vor allem attraktive Frauen in Unterhaltungsfilmen. Später zeigte sie ihre Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit. Die Charakterdarstellerin Hannelore Elsner war geboren.

Einen ihrer größten Erfolge feierte die inzwischen 76-Jährige nach 15-jähriger Leinwandabstinenz in „Die Unberührbare“. Dort spielte Elsner im Jahr 2000 in einem Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert, die suizidgefährdete Schriftstellerin Hanna Flanders. Für diese Kinorolle erhielt sie den Deutschen sowie den Bayerischen Filmpreis und den Deutschen Kritikerpreis. Auf ihre Tätigkeit als Schauspielerin angesprochen, sagte Elsner in einem Interview: „Es gefällt mir sehr, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.“

Spürbare Leidenschaft

Ihre Freude an der Schauspielerei kann Elsner nicht verbergen. Wenn die Mutter eines Sohnes über ihre Arbeit spricht, springt der Funke über. Auf eine Interviewfrage, ob die Drehbedingungen zu „Die endlose Nacht“ an einem Flughafen im Winter schlimm gewesen seien, antwortete Elsner: „Wieso soll das schlimm gewesen sein. Es war toll.“

„Ich finde seinen Blick auf mich ganz wunderbar.“ Hannelore Elsner



Inzwischen ist Hannelore Elsner eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen überhaupt. Trotz des Ruhms hat sie für Kollegen nur positive Worte übrig.

Ihre Ausbildung absolvierte Hannelore Elsner an der Schauspielschule in München. Erste kleinere Auftritte hatte die 76-Jährige Ende der 50er Jahre. Schritt für Schritt entwickelte sie sich von der Theaterschauspielerin weiter zur Film- und TV-Darstellerin.

Von 1994 bis 2006 verkörperte Elsner in „Die Kommissarin“ die Hauptkommissarin Lea Sommer. In den ersten 26 der 66 Folgen spielte Til Schweiger ihren Kollegen Nick Siegel in der ARD-Produktion. 1995 erhielt Elsner für ihre Rolle als Lea Sommer den Telestar in der Kategorie „Beste Darstellerin in einer Serie“.

Hannelore Elsner ist zudem seit 2005 Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und erhielt 2006 den Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk. Seit die 76-Jährige vorwiegend Charakterrollen verkörpert, bekommt man als Zuschauer durchaus das Gefühl, jede Rolle könnte ihr auf den Leib geschrieben sein.

So erfolgreich Elsner auf der Bühne und vor der Kamera ist, so viele Rückschläge musste die Künstlerin in ihrem Privatleben hinnehmen. In ihrer Autobiografie „Im Überschwang: Aus meinem Leben“ beschreibt sie detailliert die verschiedenen Abschnitte ihres Lebens – und vermittelt dem Leser das Gefühl, in dieser Zeit dabei gewesen zu sein.

Eine der tragischen Szenen in Elsners Kindheit war der frühe Tod ihres geliebten Bruders Manfred. Der damals Vierjährige wurde bei einem Angriff amerikanischer Tiefflieger im März 1945 getötet. Die sechs Patronen, die Manfred das Leben kosteten, bewahrte Elsners Mutter bis zu ihrem Tod in einem Leinensäckchen auf. Dieses Beutelchen besitzt die Schauspielerin noch heute.

„Wir waren überhaupt nicht auseinanderzubringen.“ Hannelore Elsner



Einige Zeit vor dem Tod ihres Bruders kamen Hannelore und Manfred in ein Kinderheim. Warum, das habe sie ihre Mutter nie gefragt. Ebenso wenig wo ihr Vater in dieser Zeit gewesen sei. Sie wisse nur, dass er nicht im Krieg war. In ihrer Biografie beschreibt Elsner das Verhältnis zu ihrem Bruder folgendermaßen: „Ich erinnere mich ganz tief daran, dass er der erste Mensch war, den ich wahrscheinlich geliebt und wahrgenommen habe.“ Die beiden seien nicht auseinanderzubringen gewesen.

Zwischen Mama und Sohn

Die Frühgeburt ihres Sohnes Dominik, den sie mit Regisseur Dieter Wedel hat, ist auch Teil ihres Buches. Dominik kam 1981 in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt und kämpfte wochenlang um sein Leben.

In einer Fotoserie für die Zeitschrift „Stern“ porträtierte Dominik seine Mutter im Jahr 2014. Die Bilder, die in diesem Zusammenhang erschienen sind, weichen von gewöhnlichen Fotografenbilder ab. Elsners Sohn zeigte seine Mama in verschiedenen, der Öffentlichkeit bislang unbekannten Momenten. „Das hat mich besonders glücklich und stolz gemacht. Ich finde seinen Blick auf mich ganz wunderbar“, sagt Elsner dazu n einem Interview. Die Serie bietet intime Einblicke ins Privatleben der bekannten Schauspielerin, die außer ihrem Sohn kein anderer Fotograf jemals bekommen hätte. Und sie unterstreichen das besondere Verhältnis zwischen Mutter und Sohn.

