Fussball

Hannover glaubt an Chance gegen Bayern

Abstiegskandidat Hannover 96 glaubt trotz seiner schwierigen sportlichen Situation in der Fußball-Bundesliga an eine Chance gegen den FC Bayern München. „Wir haben nichts zu verschenken - gegen gar keinen Gegner. Wir brauchen Punkte“, sagte Trainer André Breitenreiter am Donnerstag bei der Pressekonferenz zu diesem schwierigen Heimspiel am Samstag.