Bundesliga Hannover will mit Sieg gegen Fürth oben bleiben

Mit einem Heimsieg gegen seinen Ex-Club will sich Hannovers Trainer Stefan Leitl mit seiner neuen Mannschaft erst einmal oben festsetzen. „Es ist eine Riesenchance für uns. Mit einem Sieg sind wir erst einmal in der oberen Tabellenhälfte dabei“, sagte Leitl vor der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Selbstvertrauen verstärkt sich über Siege. Dann kann man auch eine Entwicklung schneller vorantreiben“, beschrieb Leitl am Freitag die aktuelle Situation bei den 96ern, die zuletzt zwei Siege in Serie einfuhren.

dpa