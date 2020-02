Kommunen

Hanns-Seidel-Stiftung präsentiert eigene „Jugendstudie“

Welche Themen interessieren junge Wähler? Wo informieren sie sich? Was ist ihnen in der Politik wichtig, insbesondere in der Kommunalpolitik? Diesen und anderen Fragen ist die Hanns-Seidel-Stiftung in einer Studie nachgegangen.